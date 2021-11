Romina Pereiro y Jorge Rial se casaron en el 2019. A partir de ese momento, se convirtieron en una familia ensamblada y no se separaron más. A pesar de los múltiples rumores de separación, la nutricionista habló con Juan Etchegoyen y le aclaró que no está separada del exconductor de "Intrusos".

En "Mitre Live" el periodista logró conversar con Pereiro y dijo: "Nada que ver. Todo el tiempo dicen eso, pero ya me cansé de salir a aclarar", sentenció. La mujer de Rial no quiso salir en el vivo diario del medio de comunicación, pero sí intercambiar mensajes con el conductor.

.

Esta no es la primera vez que surgen estos rumores y por eso el cansancio de la nutricionista. Afortunadamente, está todo bien entre los dos y están muy felices. Hace unos meses, el padre de More Rial cumplió 60 años y no tenía muchas ganas de celebrarlo hasta que su mujer lo convenció.

"No tenía muchas ganas de festejar, pero Romina Pereiro me convenció. Y lo bien que hizo, así que le quiero agradecer por este momento", dijo el periodista luego de la celebración que hizo para su cumpleaños.

Romina Pereiro y Jorge Rial en el día de su casamiento.

Luego de que el periodista se haya reconciliado con su hija mayor, disfruta de los momentos con su nieto Francesco. La influencer muestra en sus redes sociales como el menor juega contento con su abuelo.

¡Mirá el video de Romina Pereiro saliendo a desmentir los rumores de separación con Jorge Rial!