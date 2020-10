La polémica entre Jorge Rial y Patricio Giménez suma un nuevo capítulo este miércoles. Todo comenzó cuando el periodista de espectáculos lo tildó de "mantenido" tras sus polémicos dichos sobre el país. Por su parte, el hermano de Susana Giménez contratacó al conductor de "Intrusos" y cuestionó su trabajo. Además, en su fuerte descargo involucró a su pareja, Romina Pereiro.

Patricio y Susana junto a Mercédes Sarrabayrouse, y su hija Lucía Celasco

“Voy a empezar a trabajar. Lo primero que se me ocurrió es decir ¿a ver a quién se gar... la mujer de Rial? Porque sé que se casó con una nutricionista. Bueno, vamos a empezar a investigar a quién se cog... y a quién no se cog...”, disparó el música en sus historias de Instagram.

Enterado de las fuertes palabras del artista, Rial decidió responder a las críticas tanto a través de Twitter como en el ciclo de espectáculos: "Ser un inútil es algo que se puede superar con trabajo y dedicación. Ser un cobarde es una condición que te acompaña toda la vida. Al hermano mantenido de ⁦@Su_Gimenez⁩ le sobra de lo último. Ojala la vida nos cruce y seas un hombre por una vez", arremetió sin filtro el periodista.

En diálogo con la revista Gente, la nutricionista confirmó que decidió llevar el asunto a la Justicia: “No quiero meterme en el quilom... ni contestar, pero me parece importante decir que no me voy a bancar ni violencia hacia la mujer ni amenazas de ningún tipo. Y me voy a ocupar de reclamar, no en los medios, sino donde corresponde”.

