Llamó la atención la ausencia de Romina Pereiro en el nuevo programa de Ariel Rodríguez Palacios, "Ariel en su salsa", en Telefe. La nutricionista había anunciado su presencia en el ciclo, pero esto no sucedió.

.

El periodista Juan Etchegoyen se puso en contacto con ella y le dio la razón por la que no salió al aire.

"Supuestamente voy a estar en un par de semanas. Hubo un problema presupuestario de último momento. Es todo lo que sé. Ojalá", expresó Pereiro.

La respuesta de Romina Pereiro ante su ausencia en Telefe.

Jorge Rial, en el centro de la polémica por la ausencia de Romina Pereiro en Telefe

En "LAM" brindaron nueva información sobre la nutricionista y hasta hablaron con Jorge Rial. "Romina Pereiro había arreglado ir dos veces por semanas al programa y hacer columnas de nutrición. La semana pasada estuvo reunido todo el equipo. Hace el posteo y de la producción del programa la llaman para informarle que no iba a estar", contó Ángel de Brito.

Se dijo que Rial, la expareja de Pereiro, habría hablado para que la nutricionista no estuviera en el ciclo, algo que él desmintió categóricamente: "Nunca haría eso, lamento que lo hayan sugerido. Hay otra historia que no voy a ser yo el que lo va a contar. No me meto, es eso, (hubo) desprolijidad y había mucha ilusión por parte de Romina, me dolió mucho. Acá no la tengo muy clara, son desprolijidades y un malentendido. No quiero hablar por ella. Nunca me metí con el laburo de la gente".