Las dos primeras temporadas de “MasterChef Celebrity” fueron un éxito con respecto a las mediciones del rating pero también con la interacción que se generó en las redes sociales. Esto generó que muchos famosos quieran sumarse a la próxima edición del ciclo de Telefe, entre los que estaban Romina Malaspina.

La periodista mencionó en una entrevista con “Por si las moscas” que estaría interesada en una propuesta para sumarse al reality de cocina. Según su punto de vista, la experiencia en otras competencias podría serle de ayuda en el programa.

“Me gustaría mucho entrar a “MasterChef Celebrity 3” pero ya hice tres realitys y no sé si eso podría dilatar más lo que quiero hacer en la música”, comenzó su relato. A través de sus redes sociales, comparte momentos de sus entrenamientos por lo que ese sería su fuerte: “Aprendí mucho a hacer recetas fitness dulces y saladas”.

Malaspina ya participó de "Gran Hermano".

Malaspina recordó su relación con el programa que se emitió durante los últimos meses. “Yo lo miraba, no lo seguí mucho pero me moría de risa con Alex Caniggia y antes con Vicky Xipolitakis. Los realitys son descanso mental”, sentenció la ex participante de “Gran Hermano”.

Actualmente, se alejó de la televisión desde que decidió renunciar a Canal 26, donde conducía uno de los noticieros. La posibilidad de sumarse a la competencia de cocina puede ser una excusa para que vuelva a la rutina de la pantalla, más allá de sus acciones en las redes sociales.

Lo cierto es que Telefe se tomará un descanso de “MasterChef Celebrity” ya que están preparando una nueva temporada “Bake Off” que comenzará a emitirse cerca de fin de año.