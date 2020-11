“El Gobierno recomendó que la gente tenga sexo cibernético. Yo particularmente hace años que no me saco fotos para enviarle a nadie. Me cuido mucho“, expresó Romina Malaspina al referirse a la viralización de fotos íntimas de figuras de la farándula argentina en una reciente entrevista.

Sobre su caso en particular, explicó por qué opta por no tomarse ninguna fotografía íntima: “Hace poco salieron unas fotos de una chica de Venezuela y ponían que era yo. Es muy fácil que se filtren fotos. Te hackean en la cuenta de icloud, te hackean el teléfono y hace poco me hackearon el WhatsApp“.

.

“Soy muy prevenida y no tengo nada en el teléfono que me pueda perjudicar en ese sentido. No tengo idea si las videollamadas se guardan o no”, agregó en diálogo con Juan Etchegoyen para "Mitre Live".

Por otro lado, al ser consultada sobre lugares extraños en los que tuvo encuentros sexuales, Malaspina se sinceró y maniestó: “Sí, lugares exóticos donde tuve intimidad. Se puede nombrar. Tuve sexo en alguna isla paradisíaca“, acotó, entre risas.