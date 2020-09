El viernes por la mañana, Romina Malaspina circulaba en su camioneta por Palermo y tras quedarse dormida, su vehículo impactó contra un colectivo de la Línea 166 en Avenida Del Libertador y Dorrego. En primera instancia, negó ser ella la que produjo el accidente, pero cuando varias fotos la ubicaron el el lugar del hecho, debió confesar.

Según trascendió, Malaspina habría tratado de escapar con su Jeep Renegade blanca tras la colisión, pero no pudo debido a que el auto quedó trabado en el choque. Tanto ella como el colectivero y los pasajeros resultaron ilesos. Cuando llegó personal policial, Romina confesó que se había quedado dormida unos segundos y realizó una mala maniobra.

A pocos minutos del hecho, la modelo charló con el portal Teleshow y negó haber participado: “No soy yo. Qué raro. Es el mismo auto pero de otro color: el mío es negro. Es parecido, pero está chocado... Recién me levanto", había dicho.

En las fotos se ve claramente que se trata de Malaspina.

Pero cuando no quedaban dudas de que ella había provocado el accidente, ya que comenzaron a circular fotos de ella dentro del auto esperando la grúa, escribió en Twitter: “Hola. A todos los que se preocupan por mí, les cuento que estoy bien, gracias a Dios. En reposo en casa. Más por el susto que por lo que sienta físicamente. Les agradezco de corazón su preocupación”.

En las redes confesó haber sido ella.

Horas más tarde, le envió un mensaje a Sandra Borghi, que lo reprodujo en "Nosotros a la mañana" y allí se excusó por haber mentido: “Lo negué por mi familia, porque sabía que mi mamá se preocupa mucho. Ella sabía que venía muy estresada y me venía diciendo que tuviera ojo. Como que lo venía advirtiendo y efectivamente me pasó”.

.

Finalmente, sobre el motivo por el que se quedó dormida al volante, reveló: “Me pasé de rosca con el tema de dormir poco. Y acá estamos, con las consecuencias. Gracias a Dios no me hice nada. No estoy herida ni nada y ya está todo solucionado con el tema del seguro”.