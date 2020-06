A pesar de haber ocurrido hace algunos días, el atuendo que utilizó Romina Malaspina en el noticiero de Canal 26 sigue generando un fuerte debate en los medios y las redes sociales. Recordemos que la joven usó un top tejido metalizado con transparencias para su rol como conductora, una decisión que le valió miles de críticas y cuestionamientos.

El top de Romina Malaspina que generó polémica.

En "Nosotros a la mañana" abordaron el tema y se generó un intenso debate al respecto. Tanto es así que se produjo un fuerte ida y vuelta entre el Pollo Álvarez y Nicole Neumann por un lado, quienes apoyaron la elección de la ex " Gran Hermano", y por otro Agustina Kämpfer, quien no tuvo pelos en la lengua para reprobar el osado look de Malaspina e incluso para cuestionar al canal de noticias.

"Buscan estereotipar el cuerpo femenino. Al día de hoy en el que las mujeres de los medios del segmento informativo estamos luchando por equidad en los medios. Cuando hay muchísimas mujeres formadas, especializadas y con trayectoria, que por no cumplir con los estereotipos de belleza, se quedan sin trabajo", expresó la panelista.

Agustina Kämpfer: "Romina Malaspina está ahí porque está buena"

Y continuó: "No vamos a discutir su belleza ni cuando decide exhibirse, pero la ponen a hablar de temas que no tiene absolutamente nada de idea, no sabe lo que está pasando con Wall Street, ni lo que sube ni lo que baja. Romina está ahí porque está buena. ¿Les parece que tenía algo de idea de lo que estaba diciendo?"

Luego, el encendido debate giró en torno a la libertad que tiene cada conductora de esa emisora para elegir su propio vestuario ya que tanto Romina como Sol Pérez se visten frente a cámara como generalmente se muestran en sus redes. "Claro, si mañana vengo en tetas ¿nadie me va a decir absolutamente nada, porque tengo la libertad de elegir vestirme como quiero?", lanzó irónica y contó con el apoyo de la mayoría de sus compañeros.

"Aparte, ¿vimos a un hombre en cuero hablar de información importante? No, ni lo vamos a ver nunca. El punto es que equiparemos lo que se exige a una mujer y a un hombre", cerró molesta por la situación.

Los dichos de Kämpfer llegaron a oídos de Malaspina y ésta eligió responderle a través de Twitter. "MUCHAS QUE CRITICAN LA VERDAD QUE ME GUSTARÍA QUE PRIMERO LE DEN EXPLICACIONES A LA JUSTICIA DEL PUEBLO ARGENTINO. RIDIIIICULA", arremetió picantísima a partir de una nota sobre las declaraciones de la panelista.

"LAS QUE CRITICAN SIEMPRE SON LAS PEORES. Muy lindo culito Kämpfer. Vos estás en tu programa por eso también por lo que veo. Ah, no! Cierto que vos estás por (Amado) Boudou y por (Jorge) Rial. Por cierto, ¿encontraste los papeles?", cuestionó. Además, junto a su mensaje agregó el tuit de un seguidor que publicó una producción de fotos donde Kämpfer posa completamente desnuda.

¡Mirá los filosos tuits de Romina Malaspina contra Agustina Kämpfer!

Malaspina apuntó contra Kämpfer por sus dichos.