Tras el escándalo que generó al usar un top con transparencias en un noticiero, Romina Malaspina se animó a revelar que fue víctima de acoso sexual cuando era una niña.

.

"A los diez años sufrí acoso sexual. Estaba andando en bicicleta a la vuelta de mi casa, me agarraron en una camioneta y me llevaron a una casa", contó la joven influencer.

En ese sentido reconoció que el episodio resultó traumático, pero logró librarse de la situación. "Justo pasó una señora y me pude zafar. Fue muy feo porque además yo era muy chiquita y en ese momento no había secuestros", remarcó al aire de "El Show del Espectáculo" que conduce Ulises Jaitt.

El top que generó polémica.

"Fue muy traumático, fue horrible, me acuerdo de todo, me quedó marcado", confesó la ex participante de "Gran Hermano".

Aún sin fecha anunciada para la vuelta del " Bailando" en " ShowMatch", la conductora es una de las figuras confirmadas para participar de la próxima edición del certamen y su pareja sería Fernando Bertona, el ex de Sol Pérez.