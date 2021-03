@VivianaRomano

Luego de que Romina Malaspina tomara notoriedad pública por usar un top plateado con transparencias y espalda descubierta, se abrió un tendal de críticas. Y recién a partir de esta circunstancia quienes la repudiaron llegaron a reparar en la función que Malaspina cumple cada noche en el programa “Noticias de 22 a 24” en una señal de noticias. Pero las rispideces entre la ex “Gran Hermano” y Sol Pérez no tardaron en aparecer.

El primer conflicto entre las jóvenes mujeres surgió cuando un usuario de Twitter se refirió al look de Malaspina y las comparó en las redes. “Yo no muestro las lolas cuando hago una conducción. Y estoy muy segura de mi trabajo, no es la primera conducción que hago. No intentes rebajarme”, escribió, furiosa, la ex chica del clima. Sin embargo, todo indicaría que los cruces no terminaron allí.

De hecho, luego surgió el rumor de que Sol habría bloqueado a Romina en sus redes sociales. Y esto fue confirmado por la propia Malaspina en diálogo con "Intrusos". De firmes convicciones, camina con paso firme en esta nueva etapa de su vida y se perfila como una mujer que, además de su sensualidad, quiere demostrar que se preparó para lograr sus objetivos en el medio.

El top de la polémica.

EN EL REALITY

Fue una de las participantes de "Gran Hermano 2015" y su paso por la casa no pasó desapercibido, ya que es una de las más recordadas. Luego de su incursión en el famoso programa que condujo Jorge Rial, la rubia se dedicó a trabajar como modelo y formó parte de varios reality shows, incluyendo “Doble Tentación” en Chile y el reconocido “Supervivientes” en España en 2018.

Romina Malaspina de adolescente.

Posteriormente, lanzó su carrera como cantante. A pesar del paso del tiempo, el público todavía recuerda cuando una noche en la casa más famosa de la tele decidió cocinar en tanga junto a Marian Farjat, Belén Etchart, entre otras, se sacaron (casi) todo y revolucionaron a los televidentes. Su look era súper natural, con reflejos dorados en el pelo, pero con aires de adolescente.

AMORES Y RUMORES

Durante un tiempo estuvo en pareja con Daniel Pacheco, el actor colombiano que interpreta a James en “El Marginal” y, según la modelo, la relación fue “una mala experiencia”. 2017, Romina fue vinculada a Benjamín Vicuña, quien ya estaba en pareja con la China Suárez, y también con un jeque árabe.

Romina Malaspina con Daniel Pacheco.

RETOQUES

Pero lo que más sorprende de la bella marplatense son los cambios estéticos en su rostro: se operó la nariz, le colocaron relleno en los labios y refinó sus facciones. “Todos tenemos pequeñas manías y yo la verdad que soy partidaria de que cada cual mejore lo que quiera y pueda”, afirmó en su momento, cuando se realizó los primeros retoques. También ha mostrado diferentes siluetas de lolas, las que ha ido aumentando a lo largo del tiempo, así como reducido al mínimo su cintura. En uno de sus últimos posteos en Instagram, el año pasado, Romina lució otra vez muy distinta, con un corte de rostro modificado anunciando su nueva faceta como cantante.

SOBRE GUSTOS...

Romina reparte su tiempo libre entre Miami y Buenos Aires y no es un secreto. En la península de la Florida, la conductora televisiva viaja en autos de lujo, realiza exigentes rutinas de ejercicios y, además, es modelo de la marca Bang Energy. Aquí vive en un departamento sobre la avenida del Libertador que decoró con un estilo moderno.

Romina Malaspina con un auto lujoso en Miami.

