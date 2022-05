El viernes pasado, Romina Gaetani acusó de violencia a Facundo Arana tras compartir la tira "Noche y Día" y sus declaraciones generaron una gran repercusión en el medio de manera que Maju Lozano la apoyó y contó una desagradable experiencia con el actor, quien en las úlitimas horas anunció que se puso en contacto con Fernando Burlando para que lo represente legalmente.

Luego de que Arana mostrara sus últimos chats con la actriz de "La 1-5/18" y después que su esposa, Maria Susini, lo defendiera en "LAM", Gaetani reapareció en "Socios del Espectáculo" y brindó nuevas declaraciones. Al respecto advirtió: "Lo que conté se dio con un hilo conductor, en una charla que se fue dando y que no sabía dónde iba a terminar. Nadie sabía, o sí, pero no había nada pactado. Simplemente se dio".

Facundo Arana y Romina Gaetani hicieron la tira "Noche y Día".

Consultada por si le gustaría que Facundo la llame, dijo: "No puedo contestar algo de lo que él crea, sienta o piensa en este momento. No me puedo hacer cargo de esa parte. Sé que esto disparó que muchas mujeres hagan lo mismo, como Majo. Es un momento importante hoy para todas las que necesitamos, necesitaron o todavía necesitan salir a hablar. Yo no me quiero poner en ese lugar respecto a Facundo".

En cuanto a si se comunicó con el colectivo de Actrices Argentinas, movimiento que integra, sostuvo: "No hablé con nadie. Solo con mi madre y con una amiga de la infancia. No voy a consultar con abogados ni nada, para nada. No espero nada".

¡Mirá el video de Romina Gaetani tras acusar a Facundo Arana de violencia!