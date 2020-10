Después de más de tres años separada, Romina Gaetani volvió a darle una oportunidad al amor. En tiempos de aislamiento social por coronavirus, conocer a un nuevo pretendiente resulta complicado, pero la actriz reveló que empezó a coquetear a través de las redes sociales.

"Re abierta al amor estoy. Qué se yo... Yo creo que estoy abierta al amor, estoy separada desde hace tres años. Podría estar conociendo a alguien. Lo que pasa en la cuarentena es que es un poco difícil. Pero ojo, hay levante por Instagram", reconoció en comunicación con Juan Etchegoyen por "Mitre Live".

En ese sentido manifestó: "Me da cagaz... Tinder y Happened. Lo que me brindó la cuarentena que yo no lo venía ejerciendo era el levante por Instagram. Hay con uno que podría juntarme después de la pandemia. Uno da". La ex protagonista de "Herederos de una venganza" confesó que está conociendo a un hombre a través de la aplicación.

Romina Gaetani apuesta conocer gente en las redes sociales

"Me gustó que no la dudó. Pero igual en este momento qué la va a dudar. Aparte es buen mozo, guapo pero no sé si es mi onda. Igualmente con lo guapo uno no hace mucho. Ya sé a qué se dedica porque lo dice en su Instagram. No quiero decir a qué se dedica", expresó.

En cuanto a su relación con la tecnología reconoció: "Conseguimos hacer tiempo atrás una obra de manera online llamada 'Cajas chinas'. Y después hacer la obra en vivo por Zoom, fue todo un desafío. No me llevo tan mal con la tecnología. Cuando me propusieron hacer una obra por streaming dije que si. Yo había llegado de Carlos Paz de hacer la temporada de verano", concluyó.