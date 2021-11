El elenco de "La 1-5/18" acumula varias estrellas y no solo del ámbito de la actuación. Hubo algunas apariciones que sorprendieron a los televidentes del programa de El Trece, como Lali González y Ángela Leiva. La segunda mencionada tiene un gran rol dentro de la trama, por lo que se afianza como actriz.

La cantante interpreta a Gina, una mujer fuerte con un pasado en la cárcel que comienza a sentir cosas por su hermanastro Bruno (Gonzalo Heredia). Sin embargo, fuera de las cámaras y la novela, se la relacionó con uno de sus compañeros. Apenas comenzaron las grabaciones, comenzaron las versiones de romance con Esteban Lamothe, uno de los protagonistas.

Un tiempo más tarde, los rumores se disiparon pero hace poco tiempo volvieron a resurgir. Durante su visita a "Los Ángeles de la Mañana", aprovechó para referirse al trato que tiene con su colega. "Lo de Lamothe no es verdad. Es muy de camarines. Ahora que está soltero no quiere dejar títere con cabeza", detalló.

La referencia de la artista apuntaba a que el actor terminó su relación con Katia Szechtman, su pareja durante cuatro años. Además, Leiva afirmó que no estuvo con ninguno de los integrantes del elenco de "La 1-5/18", aunque las panelistas no le creyeron sus palabras. Además, en busca de demostrar que no tiene trato más allá de su amistad, se comprometió a hacerle de nexo a Cinthia Fernández para conquistarlo.