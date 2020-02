Diego Maradona es uno de los máximos ídolos del fútbol a nivel mundial, pero en su vida personal tiene una larga lista de conflictos que involucran los excesos y las crisis con sus parejas. Una de sus relaciones más polémicas que tuvo fue con Claudia Villafañe. No obstante, él que opinó ahora sobre los escándalos del Diez es Roly Serrano, quien interpretó al deportista en una película italiana sobre su vida.

Después de consagrarse como jugador en el Club Napoli, Maradona es considerado un héroe en el país europeo. Tanto es así que incluso un director italiano realizó un film en su honor, la cual fue protagonizada por el actor en 2016.

Roly Serrano en "Juventud", la película italiana sobre Diego Maradona.

"Diego Maradona se cree dueño de sus ex mujeres, ¡se cree el dueño! ¡No Diego, no, ahí estás equivocado!", disparó Serrano cuando recordó la conflictiva relación entre el director técnico de Gimnasia y Esgrima La Plata con la mamá de sus hijas Dalma y Gianinna.En ese sentido, aseguró: "Conozco hace años a la pareja de Claudia y no pudieron blanquear esa relación por la dificultad que significa esa relación con Diego. Claudia tenía dificultad para formar pareja (en referencia a Jorge Taiana)".

Serrano, además, recordó a su fallecida esposa y se diferenció con el ex de la Selección Argentina. "Si he amado algo en la vida como a nada fue a mi esposa, que falleció. Cualquier pensamiento o posibilidad que yo supiera que le iba a hacer daño o lastimarla me corría de esos lugares. Jamás hubiera sido capaz de hacer algo que la lastimara", declaró convencido.

"Hay relaciones que pueden llegar a ser enfermas. Cuando uno se siente dueño del otro, pero no es dueño de nadie. Si alguien me elige para compartir, será por el tiempo que ella elija para compartir conmigo. El día que no me elija más... y bueno, que siga su camino. Yo no tengo por qué obligarla a que este al lado mío si no quiere, por eso es lo de la violencia de género", reflexionó el actor en una entrevista con radio Rivadavia.