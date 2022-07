Está en boca de todos desde abril, cuando se conoció su romance con Tini Stoessel. Rodrigo De Paul fue al teatro con sus hijos a ver "Disney on Ice" y se encontró con Paula Varela, panelista de "Socios en el espectáculo", quien reveló la charla que tuvo con el futbolista tras la conflictiva separación con la madre de sus niños.

La periodista contó lo que hablaron: "Le digo Rodri, al final con Cami todo mal, ¿no. Y me dijo y, sí, sí, no llegamos a nada; esto sigue adelante. No llegaron a nada, me dice, entonces yo le digo lo que está pidiendo es medio saladito, ¿no?", agregó ella en referencia a lo que habría pedido la modelo en la audiencia de conciliación de la semana pasada, que sería entre 4 y 6 millones de dólares.

Varela contó la reacción de Rodrigo de Paul, el nuevo novio de Tini Stoessel: "Y ahí sonrisa. Y sí, es mucho, es mucho. Así que no hay ningún tipo de arreglo. Le pregunté cuándo se iba y me dijo, pero no lo voy a decir. Ya está el pasaje", aclaró la panelista.

Rodrigo de Paul presenció un espectáculo junto a sus hijos.

Por último, la panelista además contó que a De Paul "le dije con Tini estás muy enamorado, eh. Me dijo sí, estamos muy enamorados y se sonrió". "Tini, que justo está de gira en México, por eso no lo pudo acompañar", acotó Mariana Brey.

Cabe recordar que Camila Homs protagoniza esta semana su primera tapa de revista, y declaró haber sentido "decepción y angustia" por la ruptura con el futbolista. De todos modos, ya decidió volver a apostar por el amor con un joven con el que se mostró públicamente en más de una oportunidad.