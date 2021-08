El debate por el libre consumo de marihuana viene de larga data, pero en las últimas semanas se potenció aún más el pedido de un proyecto de ley que regularice su uso en forma recreativa.

Luego de que el presidente Alberto Fernández asegurara en una entrevista que hay que abordar el tema sin "hipocresía" y de mostrarse a favor de que la discusión llegue al Congreso, fueron muchos quienes retomaron los reclamos a viva voz.

Uno de ellos fue Alex Caniggia quien días atrás compartió en sus redes sociales un polémico video donde se lo ve junto a un cultivo de marihuana y le exige al Presidente su legalización. "¡Legalización de marihuana!", expresó vehemente el ex participante de "MasterChef Celebrity 2" en sus historias de Instagram junto a su abogado Alejandro Cipolla.

Mirá el video de Alex Caniggia con plantas de marihuana

Ahora, quien se mostró a favor de la regularización del cannabis recreativo fue Rodrigo Noya y se declaró como "consumidor social". "Me gustaría que se legalice la marihuana para el consumo, porque creo que se evitarían muchísimos problemas e ilegalidades que suceden a su alrededor", consideró en comunicación radial con Ulises Jaitt en "Show del Espectáculo".

Al mismo tiempo especuló que "un 80 por ciento de la gente fuma". "Yo he fumado marihuana, aunque ahora no fumo mucho. Soy más fumador sociable. Me genera relajación a veces. Mirando una película", reconoció.

La opinión de Rodrigo Noya sobre la prostitución

Así como se declaró abierto al consumo de la sustancia, el actor también habló del trabajo sexual y aseguró: "Me gustaría que la prostitución sea legal, porque cada uno tiene la libertad de hacer lo que quiera. Creo que es un trabajo que existe hace tantos años, y no estaría mal que sea reconocido y tenga sus aportes".

Por otro lado reveló que tiene "permitidos" con su pareja, Belén Di Giorgio, pero advirtió: "Nos cargamos mucho con los permitidos. De acá no hay muchos. Yo le he dicho 'ojo con tus permitidos locales porque tengo muchos amigos'. Ella me tira Furtado y yo laburé con él. Tom Holland también le gusta mucho". Y cerró: "No se perdona una infidelidad, pero porque somos así nosotros".