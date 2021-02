@AntoBaldi_

En la noche del lunes, More Rial decidió festejar su cumpleaños en Villa Carlos Paz, donde es parte de la obra “La Mentirita”. En medio de la pandemia de coronavirus, la joven concentró a un gran número de personas y su celebración generó polémica.

En las imágenes y videos compartidos en las redes sociales se puede ver cómo sus amigos se divierten sin respetar las distancias preventivas y con un mal uso del barbijo. Parte de los invitados fueron sus compañeros de elenco Fredy Villarreal, Rodrigo Noya, y el papá de su hijo, Facundo Ambrosioni.

Luego de que la megafiesta de la influencer se hiciera pública, su papá, Jorge Rial, compartió a través de Twitter un fuerte descargo contra la decisión de la joven. “Repudio las fiestas clandestinas. Los que se creen más vivos que los demás. Los que no piensan en el otro. La falta de solidaridad y empatía con los demás es indignante. Y esto cuadra perfectamente en lo que hizo mi hija ayer en su cumpleaños. Pido perdón y me siento avergonzado”, manifestó.

El periodista es una persona de riesgo por sus afecciones cardíacas y se encuentra aislado luego de que su esposa, Romina Pereiro, diera positivo en Covid.

Repudio las fiestas clandestinas. Los que se creen más vivos que los demás. Los que no piensan en el otro. La falta solidaridad y empatía con los demás es indignante. Y esto cuadra perfectamente en lo que hizo mi hija ayer en su cumpleaños. Pido perdón y me siento avergonzado. — JORGE RIAL (@rialjorge) February 9, 2021

Sin embargo, Rodrigo Noya habló con DiarioShow.com y aseguró que en el evento del lunes por la noche sí se respetaron parte de los protocolos por la pandemia ya que no se realizó en un lugar cerrado sino en una terraza y reveló que todos los invitados eran familiares y amigos.

“Me parece cualquiera. En la fiesta había 30 personas, no era en un lugar cerrado, era una terraza y la gente que estaba eran todos familiares: la familia de Facundo, cinco amigas de Morena, los que estábamos de la obra éramos cuatro o cinco que estamos todos los días trabajando juntos, yo fui con mi novia, Fredy fue con su hija”, enumeró.

Y remarcó que en la juntada “estuvieron todos los cuidados, con barbijo y alcohol toda la noche''. Sobre la banda de música que se presentó contó que se trató de “unos amigos de Morena, que le hicieron una sorpresa y que además son familiares entre sí”.

“No fue ninguna fiesta clandestina. Hasta vino la policía y nos hizo un acta donde vieron que la fiesta estaba completamente aceptada”, reveló. En el documento consta que “se respetaron los protocolos para Covid-19 y música en vivo interpretada por familiares”.

El acta de inspección sobre la fiesta de More Rial.

Respecto a si la fiesta tendrá algún impacto en la obra, el artista confirmó que “por ahora ninguno de los actores se va a aislar o hisopar”. "Va a seguir todo normalmente porque no hay motivos para nada de eso. Ni Fredy, ni Morena no yo, ni gente de la obra se vio involucrada en una situación de no cuidado así que en principio no", garantizó.

