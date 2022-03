Adrián Pallares y Rodrigo Lussich debutaron en la pantalla de El Trece y en su primera semana tuvieron un fuerte cruce con Jorge Rial. El periodista se mostró más que enojado con sus ex compañeros de trabajo y se los hizo saber en su programa de radio al aire.

Frente a esto, el conductor de "Socios del espectáculo" salió a responderle y se quebró en vivo por las actitudes del papá de More Rial. "Esta semana mi compañero fue víctima de una extorsión en un medio de comunicación. Eso es lo que no va más", comenzó diciendo en el programa radial, "Por si las moscas".

"Lo que hizo Jorge Rial en su programa de radio fue un hecho extorsivo. Yo no estoy de acuerdo con la política de la cancelación, pero lo que sucedió fue gravísimo e imperdonable", continuó expresando su enojo y defendiendo a Pallares.

Y agregó: "Lo que pasó fue muy doloroso. Con él tenía una muy buena relación... No esperaba semejante ataque artero, dolorosísimo, que no tiene lugar bajo ningún punto de vista. Fue premeditado. No había un motivo para semejante reacción. Había una intención de opacar nuestro debut. Me quiebro un poco porque me tiene muy movilizado".

Rodrigo Lussich y Jorge Rial cuando trabajaban juntos en "Intrusos".

"¿Por qué esa maldad? No tengo otra opción de pensar que fue premeditado. Lo quería hacer por malo… Nosotros no estábamos contando nada que no se supiera", concluyó diciendo el periodista.