Luego del sorpresivo vivo que compartieron Lali Espósito y Peter Lanzani en Instagram tras el reestreno del primero episodio de " Casi Ángeles" en Telefé, en " Intrusos" terminaron hablando sobre el apodo de Nicolás Riera, uno de los protagonistas de la tira juvenil de Cris Morena que salió al aire hace 13 años.

Rodrigo Lussich fue el encargado de revelar el verdadero significado del apodo del actor: Tacho. "Tenés que repetir muchas veces el nombre. Tacho, tacho, tacho. Silvina Escudero se acuerda bien", explicó a modo de adivinanza y haciendo referencia al romance entre el joven y la bailarina.

.

Para los que no entendieron la indirecta de Lussich, parece que Nico fue bautizado con ese sobrenombre por el tamaño de su pene. ¡Tremendo!

En algún momento, Riera se refirió a su apodo que, actualmente, quedó un poco en el olvido. "Al principio me molestaba, ahora entendí que es parte de todo esto. Algunos me dicen que está buenísimo que haya quedado tanto ese recuerdo, será que en su momento algo hice bien. Ahora me es indiferente", aseguró.