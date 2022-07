Si bien terminaron su relación romántica en buenos términos, Rodrigo De Paul y Camila Homs se encuentran en medio de una batalla legal para resolver sus diferencias por el dinero, motivo por el que irán a juicio para definir la división de bienes, la compensación económica y los régimenes de visitas de sus dos hijos, Francesca y Bautista.

Sin embargo, en vez de ser positivo para él y su familia, este enfrentamiento en la Justicia podría comprometer al futbolista y podría ser la causa por la que Rodrigo De Paul no asista al Mundial Qatar 2022.

Paula Varela fue quien dio la información en "Socios del Espectáculo": “No hay ninguna posibilidad ya de arreglo. Rodrigo de Paul decidió comenzar la demanda por la fijación de alimentos, ya está la Justicia interviniendo y ahora sí, la Justicia va a decidir”.

Rodrigo De Paul podría quedar afuera del Mundial Qatar 2022 por su conflicto con Camila Homs.

"Aparentemente, se han puesto como de acuerdo los países que participan del Mundial de no dejar jugar a ningún jugador que tenga deuda de cuota alimentaria”, acotó Adrián Pallares sobre el nuevo reglamento.

.

“Sería una resolución de la FIFA, no tiene que ver directamente con Qatar, con el país, sino con que se trata de un evento deportivo mundial, son ejemplo, es fair play en todo sentido y entonces se ha decidido eso”, explicó el conductor.

Y cerró contundente sobre el posible futuro del novio de Tini Stoessel: “Con lo cual, Rodrigo de Paul tendría que tratar de solucionar de acá a noviembre todo eso. Porque si no, a partir de ahí, podría caberle esta especie de sanción, y decir que no participa porque no se hace cargo de la cuota alimentaria de sus hijos”.

¡Mirá todo sobre el conflicto entre Rodrigo De Paul y Camila Homs!