En medio de la presentación de su nuevo tema, "Duele", Tini Stoessel compartió en sus redes una estrofa de la canción y muchos fanáticos lo interpretaron como una clara indirecta hacia Danna Paola.

La actriz mexicana protagonizó fuertes rumores de un romance con Sebastián Yatra, ex de Tini, y hasta circularon versiones que apuntaban contra ella como la tercera en discordia de la pareja.

.

"Ahora ya entiendo su mala fama, pero el que la hace tarde o temprano la paga", escribió la ex protagonista de "Violetta" en su cuenta de Twitter y generó una gran polémica. A raíz de su tuit, en el piso de "Intrusos" comenzaron una encuesta sobre quién de las jóvenes artistas es la favorita de los usuarios.

El picante posteo de Tini Stoessel.

En ese sentido, Jorge Rial reveló que la discusión despertó discordia en el grupo de WhatsApp de su familia y comenzó a leer al aire algunos de los intercambios de mensajes. En ese momento sorprendió al comentar la dura opinión de su hija Rocío.

"Me escribió Rocío, que no es tinista. Mi hija me puso, y lo voy a contar, porque es fuerte, esto: 'Danna Paola es mucho mejor que Tini. Le pasa el trapo. Lo que pasa es que como Tini viene de Disney, la gente cree que es mejor'", contó al aire el conductor.