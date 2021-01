@AntoBaldi_

El pasado 10 de enero, un fuerte temporal azotó parte del Gran Buenos Aires y voló el techo de la casa de Rocío Quiroz en Chascomús y la propiedad quedó inhabitable.

Por la terrible pérdida material de su vivienda en plena construcción, la referente de la movida tropical se ausentó a una de las últimas galas del "Cantando 2020" pese a ser una de las semifinalistas.

"¿Viste cuando decís por qué? ¿Viste cuando a uno le cuesta todo y cuando pensamos en progresar, en desear tener nuestra casa terminada con Edu y nos pasa esto? ¡¿Y ahora?! ¿Cómo seguimos?", dijo angustiada en una historia que subió a Instagram donde también mostró los destrozos que sufrió su casa.

Sin embargo, su situación comenzó a repuntar luego de que Moria Casán le ofreciera en vivo hospedaje para ella y su familia en uno de sus propiedades. Al día siguiente, la jurado reveló que su amigo, el abogado Andrés Sánchez Ibarra, donó un millón de pesos para la recontrucción del domicilio de la cantante.

La obra para arreglar la casa de Quiroz comenzó este fin de semana donde Diario Crónica se acercó hasta Chascomús para registrar la construcción. Mientras que en comunicación con DiarioShow.com, Quiroz se mostró muy entusiasmada al recibir la importante suma de dinero gracias a la intervención de la diva ortomolecular.

Rocío Quiroz comenzó la reconstrucción de su casa (Nahuel Ventura/Crónica).

"Sentí una felicidad... No lo podía creer", reveló la joven sobre el gesto de generosidad de la jurado y de su amigo. "Me pone muy contenta y feliz saber que tengo gente alrededor que me acompañó y me acompaña muchísimo en todo ésto que me pasó", destacó emocionada.

Además, hizo una mención especial a Moria por ofrecerle su departamento para vivir en forma momentánea: "Pude agradecerle personalmente, para mí fue algo muy importante. Es una gran persona y siempre voy a estar agradecida con ella y con el abogado Andrés Sánchez Ibarra".

Feliz y agradecida, Rocío Quiroz mostró los avances en la obra (Nahuel Ventura/Crónica).

En cuanto a cómo avanza la contrucción detalló que "el jueves llegan los materiales, y ahí ya arrancan a trabajar en la casa". Y agregó feliz: "Estamos en proceso".

Por último en cuanto al lanzamiento de "ShowMatch" y del "Bailando" confirmado para abril de este año, la artista habló de sus ganas de que la productora de Marcelo Tinelli la vuelva a convocar para ser parte del programa. "Muchos quieren que esté, pero no lo sé", soltó intrigante.

El jueves recibe los materiales y pondrán manos a la obra (Nahuel Ventura/Crónica).

Por A.B.