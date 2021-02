El 2020 de Rocío Quiroz estuvo tan lleno de momentos felices como de momentos amargos. La cantante tuvo su momento de lucirse en el "Cantando 2020" y se convirtió en una de las favoritas del público. Sin embargo, en las últimas galas del certamen atravesó un duro momento: su casa fue destruida por un temporal.

Gracias a la ayuda millonaria de un amigo de Moria Casán, Rocío logró reconstruir su vivienda en Chascomús. Además, anunció su casamiento con su novio Eduardo Etchepare.

Ahora, la cantante dio una íntima entrevista en la que habló de su vida personal y se emocionó al mencionar el problema de salud de su mamá.

"Mi abuelo era todo para mí, y para mi abuela yo era su reina: llegaba a la casa y ella me estaba esperando ahí. Y mi abuela tenía diabetes, y empezó todo primero por una pierna, después por otra pierna, después por muchas cosas más porque eso te va consumiendo de a poco y no te das cuenta", reveló Rocío en "Vino para vos" con Tomás Dente.

"Perderla me fue un golpe muy fuerte para mí para mí y para mi mamá porque (…) mi mamá era la que la atendía a mi abuela, la que la llevaba, la traía. Y hoy mi mamá tiene diabetes, entonces yo la cuido mucho a mi vieja porque, yo siempre lo digo, me puede faltar todo menos mi mamá", detalló al borde del llanto.

La cantante también se refirió a la muerte de su abuelo Juan Carlos: "Él creía muchísimo en Dios. Y yo tenía mis días malos, iba a su pieza y él me bendecía y me tranquilizaba y eso es lo que extraño mucho: sentarme a hablar, aunque sea un ratito con él y que me tranquilice. Y cuando falleció yo estaba en Chascomús. Días antes él ya estaba muy mal y yo quería ir a verlo, pero tenía una gira. Y en ese momento tenía un manager al que le dije si me podía llevar a ver a mi abuelo y él me decía que no que si iba a ver a mi abuelo no llegaba a la gira".

"Yo le dije ‘necesito ir a verlo a mi abuelo, lamentablemente primero está la familia después está todo lo demás. Necesito hablar con él porque yo no sé si mañana lo veo’. Entonces me llevó y estuve dos horas con mi abuelo, donde él ya no conocía a nadie porque estaba como muy ido. Y cuando entré a verlo me agarró la mano fuerte y me dijo ‘¡Negrita! Viniste negrita’", relató y agregó: "Fue algo que me quedó marcado, porque me estaba esperando para despedirse".