Ángel de Brito fue el encargado de confirmar que Rocío Quiroz se casa el próximo 22 de mayo con su pareja, Eduardo Etchepare. Además, el periodista reveló que Rodrigo Tapari, quien fue su compañero en el "Cantando 2020", cantará durante la ceremonia.

22/5 se CASA @RocioQuirozz con Eduardo su pareja y @RTapari cantará en la ceremonia para recibir a la novia. Felicidades Ro! pic.twitter.com/SIz1zEWwB2 — ANGEL (@AngeldebritoOk) January 28, 2021

Recordemos que Quiroz y Tapari llegaron a las semifinales del certamen de canto, pero lamentablemente quedaron afuera de la competencia ante Brian Lanzelotta y Ángela Leiva.

Rodrigo Tapari y Rocío Quiroz fueron compañeros en el "Cantando 2020".

Rocío Quiroz : "Quedé helada cuando leí que me donaban un millón de pesos en materiales"

Esta tarde, la artista tropical brindó un móvil a "Intrusos" y allí recordó la dura situación que le tocó atravesar luego de que un terrible temporal destrozara parte de su hogar en Chascomús. "Estamos viviendo en Chascomús hace dos años ya. Acá hubo una tormenta muy grande, nosotros estábamos construyendo arriba una parte que le sigue a la casa y con esta tormenta se me vino todo abajo. El temporal que hubo fue muy fuerte. Perdimos toda la parte de arriba. Así que fue un día muy triste para mi", comenzó a decir en diálogo con el ciclo de espectáculos de América.

El abogado Andrés Sánchez Ibarra, amigo de Moria Cásan, hizo la importante donación que permitirá reconstruir lo perdido por el temporal en el hogar de la cantante de cumbia. Al respecto contó: "Cuando recibí el mensaje de Moria Casán, que me decía que tenía a su abogado Andrés Sanchez Ibarra (para hacer la donación) no lo podíamos creer. Pasaron dos días y yo viajaba para Capital, leímos el mensaje y no lo podíamos creer. Nos quedamos helados, es más tuvimos que frenar con la camioneta porque mientras leíamos que nos donaba un millón de pesos en materiales y yo decía 'no, no puede estar pasando'".

Rocío Quiroz junto a su pareja Eduardo Etchepare y su hija Alma Mía.

"Apenas llegué al canal ese día tuve la oportunidad de verla a Moria y agradecerle personalmente. Mañana viene Andrés para acá, a Chascomus. Así que lo estoy esperando para poder agradecerle personalmente. Es como el ángel guardian que me tocó en el camino", cerró agradecida por el noble gesto de la One y el letrado.