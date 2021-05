El año pasado, Ángela Leiva y Brian Lanzelotta eran una de las parejas favoritas por el público en el "Cantando", pero durante el certamen debieron dejar sus lugares a Rodrigo Tapari y Rocío Quiroz porque contrajeron coronavirus.

Ambos defendieron con uñas y dientes el lugar de sus compañeros, pero según contó Rocío nunca recibió el agradecimiento de Ángela y desde ese momento, las cosas entre ellas hubo un cortocircuito.

Invitada al ciclo de Jey Mammón, Quiroz fue consultada en un divertido ping pong si prefiere a Karina La Princesita o Ángela. Sin dudarlo, la artista contestó: "Karina".

Tras su respuesta, el conductor de "Los Mammones" quiso saber por qué no eligió a Leiva y ella contó sincera: "La quiero (a Ángela), pero pasaron cositas y bueno quedó todo ahí".

Sin embargo, Jey no se conformó y quiso saber más sobre lo que pasó entre ellas. "En el cantando, cuando nosotros entramos... ¿Para qué hablo yo también?... Cuando nosotros entramos con Rodri, que Brian y ella tenian Covid-19 había pasado algo ahí, pero bueno...", expresó la ex participante del certamen de canto.

El conductor interrumpió a Rocío para decir: "Y ella no te agradeció nunca". Y Rocío Quiroz aclaró sincera: "No, igual no se trata de ser agradecida o no... Pero bueno, ya fue, quedó ahí. Cada una sabe cómo es y listo".