Después de protagonizar un inesperado momento con Claudia Villafañe en "Polémica en el Bar", Rocío Oliva se refirió a su relación de siete años con Diego Maradona y reveló los detalles que la afectan personalmente.

En diálogo con Luciana Rubinska de C5N, la conductora le destacó a Oliva su situación: “Te estigmatizan, sos una persona que hace dos años que no lo veía a Diego y está apuntada permanentemente como una de las culpables”.

La panelista habló de las razones por las que terminó su relación con Maradona.

Ante las palabras de su compañera en el canal, la panelista comenzó a llorar: “Más allá de que una parezca fuerte, eso duele. Duele porque yo siempre lo cuidé, duermo tranquilísima. Tengo mensajes y audios de él que son solo de amor, sino no habría estado tan enamorado como estaba. Pero creo que el tiempo acomoda todo”.

.

“No sabés lo gran persona que era Diego, tenía un corazón de oro. Yo no puedo decir nada de él. Conmigo, con mi familia, con sus amigos... A Diego le pedías algo, se lo sacaba y te lo daba. Le gustaba estar con la gente, sacarse mil fotos. Necesitaba permanentemente sentir cariño”, manifestó sobre su ex pareja.

Maradona y Oliva estuvieron en pareja por más de siete años.

Respecto los motivos que podrían llevar al ensañamiento de la familia del astro con ella, adivirtió: “Creo que es por esto de que me llevara 30 años y ver que ese hombre te dio un buen pasar, buenas cosas, que siempre fue porque me amaba y me quería ver bien. Yo lo acompañé 7 años y dejé mi vida para irme con él, yo jugaba en River, dejé a mi hermanito que era bebé, a mi mamá. Y eso él lo veía porque después me decía 'Flaca, yo te voy a dar para que tengas el día de mañana'. Era su acto de amor, y eso a veces molesta. Porque el primer pensamiento es 'le lleva 30 años, está por la guita...’”.

Además, Oliva explicó los motivos detrás de su separación: “Yo no me separé porque hubo un problema en el medio. Fui la única mujer que se separó en buenos términos de Diego. Me separé porque hubo un momento que sí pesó la edad, yo quería hacer otras cosas. Hoy tengo la oportunidad de trabajar, de estar en los medios. No lo dejé porque me desenamoré, lo dejé porque no podía hacer nada...A veces amar tanto… Era tanto lo que tenía conmigo, a veces ahoga”.

