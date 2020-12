La muerte de Diego Maradona impactó a millones de personas y una de las que se vio más afectadas fue Rocío Oliva, su última ex novia pública.

Si bien la mediática y el astro del fútbol se separaron en diciembre de 2018, mantuvieron una relación muy cercana, tanto es así que circulaban fuertes rumores que todavía seguían en pareja. Sin embargo, en Crónica HD, Oliva aseguró que su romance con Maradona había terminado.

"Convivimos juntos en Dubai por seis años. Pero por una elección de vida nos separamos", reveló en diálogo con Chiche Gelbung. Y continuó: "Cuando Diego vivía en Bella Vista, vivía muy cerca de mi casa y yo iba a verlo. Iba a tomar mates a la tarde a la casa. Él estaba contento, cantábamos. Yo no me quedaba a dormir con él porque ya no era su pareja y tampoco era ese su deseo".

Incluso recordó con mucha emoción el tiempo de noviazgo y contó los increíbles gestos de amor que tenía el ídolo del deporte con ella. Detalló que pasaban "mucho tiempo juntos, muy pegotes". "En Dubai estábamos solos. De vez en cuando venía su hermana Ana y se quedaba un buen tiempo con él, y teníamos dos amigos argentinos, nada más", contó.

"Diego tenía un corazón... En Dubai estábamos todo el día pegados, juntos. Diego conmigo era muy amoroso", aseguró. Y hasta confesó que "no era difícil convivir con él". "No te celaba de 'qué tenés puesto', sino que era de posesivo", aseguró.

Rocío Oliva en Crónica HD con Chiche Gelblung.

En medio de la pelea judicial por la división de bienes de Maradona luego de su muerte y los trámites para determinar si Santiago Lara y Magalí Gil también son hijos biológicos de él, Oliva reveló cuál fue su postura a la hora de proyectar formar una familia con el Diez.

"No me arrepiento de no haber tenido hijos con Maradona", confesó en una charla íntima en los estudios de Crónica HD. Y reveló: "No tenía que ser ese nuestro destino, tener hijos. Nunca fue un tema que se planteó con seriedad".

EL DETERIORO DE DIEGO MARADONA

Según la panelista de "Polémica en el Bar", el deterioro en el estado de salud y emocional de Maradona comenzó luego de su separación y cuando él volvió a vivir en Buenos Aires tras una breve estadía en México.

"Yo siempre quise comunicarme con él por más que ya no estuviéramos en pareja", manifestó. "Cuando se mudó de Bella Vista a Brandsen perdí todo contacto con él. Yo quise ir a su country el 15 de marzo y me dice el guardia que no me dejaba entrar porque la cuarentena era muy estricta. Después me entero que entraba el peluquero, que entraban todos...", soltó polémica.

Además, consideró que notó una importante desmejora en su ex, y aclaró: "A mí me cuesta mucho buscar una explicación de por qué llegó a ese punto. Yo me quedo con el Diego que te enfrenta, que te dice que no, que sí... Pero creo que cuando se mudó de Bella Vista y se fue a Brandsen".