"Barrilete cósmico, ¿de qué planeta viniste?”, le preguntaba Víctor Hugo Morales a Diego Maradona en el relato del famoso gol a los ingleses que quedó grabado para la historia del fútbol. Y al parecer, esa incertidumbre podría encontrar respuesta en una anécdota que contó Rocío Oliva sobre quien fuera su pareja por varios años sobre una navidad muy particular.

Cuando se desempeñaba como panelista de “Polémica en el Bar” había contado que, luego de una Nochebuena que habían compartido juntos, el “Diez” se ausentó dos días de su casa: “Fue después de un 24 a la medianoche, y vino como el 26 o 27. Le pregunté qué pasó, no sabía nada de él. ‘Me llevaron los marcianos’, me dijo. ‘No sabía dónde estaba, me recuperé, me levanté y vine para acá’, me dijo después”, relató Oliva a sus compañeros de programa. Luego le preguntaron si le dio temor por lo que le había contado el ex jugador: “Nah, qué me voy a asustar. Fue acá en Argentina. Estábamos en Devoto y le dijo a mi mamá ‘suegra, me llevaron los marcianos’, ja”.

Más adelante recordó que aquella cena de Nochebuena habían cenado tranquilos y en paz junto a amigos y familiares hasta la hora del brindis. Apenas pasados unos pocos minutos del brindis, Rocío se acercó a donde estaba Maradona y ya no lo encontró. “Estábamos ahí lo más bien y desapareció”, exclamó.

Cuando Iúdica le preguntó si sabía qué pasó realmente, indicó: “¿Qué va a pasar?, se fue con los amigos. Cuando volvió estábamos almorzando. No vino solo, vino con el guardia, ja”, añadió después, dejando entrever la verdadera razón de su larga ausencia.

Unos meses después de lo sucedido, Diego contó en una entrevista a TyC Sports qué pasó: “Una vez, con unas copas de más falté a casa tres días. Llegué al cuarto día y dije ‘me llevaron los ovnis’, ja. Me llevaron... ¡Qué se yo donde estuve! Le dije que no le podía contar...”, relató sonriente.