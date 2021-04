La separación de Horacio Cabak de su mujer Verónica Soldato, quien el encontró chats y fotos con otras mujeres, es el último escándalo de la farándula argentina.

Primero lo vincularon con Belén Lanosa, una vestuarista, pero el conductor desmintió tajantemente la información. El miércoles, otras tres mujeres fueron señaladas como supuestas amantes de Cabak: Rocío Oliva, Mariana Brey y una tuitera llamada @AzafataBlonde.

Inmediatamente las redes sociales enloquecieron con la información y todos comenzaron a buscar pruebas de los supuestos amoríos.

Rocío Oliva, quien compartió un tiempo con Horacio en "Polémica en el bar", lo encaró al aire y le pidió que desmienta los dichos y que hable con su mujer.

"No tengo nada que ver con Rocío", aseguró el conductor. En ese momento, Rocío salió al aire y furiosa expresó: "Para mí esto es muy feo, muy malo. No tengo nada que ver con esta cuestión. Ustedes son todos mis compañeros, trabajamos mucho tiempo juntos, me conocen y siempre he sido respetuosa. Pero este caso me supera, no entiendo por qué estoy metida en este problema".

.

"Necesito que Horacio lo aclare, pero no me conforma. Me parece que está tirando para todos lados: ayer Belén, hoy Rocío. Horacio tiene que poner lo que tiene que poner y decirle a la mujer con quién la engañó, así deja de ensuciar a las demás mujeres. Porque sino todos los días va a ser una mujer distinta, y yo no tengo por qué comerme ese garrón", insistió.

Luego, habló de cómo la situación perjudica su relación actual: "Tengo a mi pareja desde hace mucho tiempo, ustedes que son mis compañeros lo saben, entonces no puedo pelearme con mi novio y estar mal por algo que no existe, o que alguien me señale con el dedo diciendo ‘se metió con un tipo casado’. Es una locura, una aberración. Ponete en mi lugar Mariano, es muy feo de lo que se me está acusando".

Mariano Iúdica interrumpió y le explicó que el rumor lo inició la esposa de Cabak, quien le aseguró a Ángel de Brito que tenía pruebas para sospechar de ella.

"Y si ella los da es porque algo hay, porque algo pasa. Que él charle con la esposa, que le diga un nombre y se termina el tema acá. Es la realidad, no se puede andar ensuciando gente. Él le pide disculpas a su mujer y a sus hijos, y no es así. A mí también me está haciendo daño. Esto no va a quedar así. Es feo ensuciar mujeres gratuitamente. Yo siempre fui profesional, no me merezco esto. Me hace mal que me pongan en duda. Yo no sé la mujer de dónde lo sacó pero ¿por qué me tengo que comer un garrón así?", concluyó.

Rocío renunció inesperadamente a "Polémica" meses atrás y aunque ella aseguró que quería dedicarse a sus estudios, su salida fue muy extraña.

¡Mirá el tenso momento entre Rocío Oliva y Horacio Cabak!