Tras conocerse la clausura del consultorio del Dr. Rubén Mühlberger, varias figuras de la farándula argentina se sorprendieron ante la posibilidad de haber sufrido una "estafa" con sus tratamientos y prescripciones médicas. Entre las figuras más conocidas que accedían a su atención se encuentran Rocío Oliva y su ex Diego Maradona.

Ante el escándalo despertado por las fuertes denuncias contra el especialista, que no contaba con habilitación de prestar servicios durante la cuarentena por el coronavirus, Oliva recordó cómo fue su experiencia.

.

"No me daba medicación porque yo me hacía tratamientos faciales, simples mimos y nada más. Nunca tomé nada. Me duele la cabeza y me tomo un té, antes de tomar una pastilla o algo", aclaró la mediática. La ex del astro del fútbol seguía su tratamiento en la clínica de Mühlberger hasta que fue clausurada.

Rocío Oliva contó su relación con el Dr. Mühlberger.

En el último tiempo trascendió que Maradona se sometió a un procedimiento de agrandamiento de sus genitales, lo que se conoce como "tratamiento peneano", y habría sido atendido por el médico en cuestión. Ante estos rumores, la columnista de radio comentó: "Esas son cosas muy íntimas".

En un móvil con "Los Ángeles de la Mañana", manifestó: "Eso tiene que responderlo Diego, no me corresponde a mí. Son cosas muy íntimas. Eso se lo preguntan a él".