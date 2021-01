A casi dos meses de la muerte de Diego Maradona, el manejo de sus fondos continúa generando polémica. En medio del debate por la herencia del Diez, se difundieron las últimas transferencias de dinero que el futbolista le habría realizado a su ex pareja Rocío Oliva y a parte de su familia.

Entre las cifras que trascendieron se informó que ella recibió montos por diferentes importes y monedas: 362.000 de dólares y 1.742.000 de pesos. Sin vueltas, la periodista habló en "Polémica en el bar", el programa en el que es panelista. Y fue tajante: "Diego quería que yo fuera independiente".

Horacio Cabak mostró una placa en la que se detallan las donaciones en vida que hizo Maradona a Rocío, a sus hijas y a sus hermanas. "No me sorprende nada, porque esas donaciones son las que presentamos nosotros en el primer momento, cuando nos separamos, para hacer la compensación económica", manifestó la panelista. "A mí no me sorprende y a la Justicia tampoco porque ya lo tenían. Durante los siete años que yo he sido la mujer de Diego he recibido este dinero", subrayó.

En esa línea, el periodista Gastón Recondo le consultó si en ese monto aparecía la casa de Bella Vista, a lo que Oliva contestó que "no". "La casa es de mi relación, durante los años que estuve con él. Yo fui la mujer y Diego quería que yo siempre sea independiente, pase lo que pase", concluyó.

Por su parte, en diálogo con "Informados de todo", el abogado penal de Claudia Villafañe, Dalma y Gianinna Maradona, Juan Manuel Dragani, dijo: "Los únicos que están obligados a aportar a la masa hereditaria los bienes que hayan recibido son los hijos de Maradona. Todas las entidades benéficas, ONGs o personas que hayan recibido donaciones a título gratuito no están obligadas a devolver los bienes a la herencia". Por otra parte resulta muy difícil calcular con exactitud la fortuna Diego Maradona ya que ha producido una herencia legendaria y menos si el cálculo de su producción se quisiera hacer retroactivo, iniciando la cuenta desde los 15 años, cuando debutó en la Primera de Argentinos Juniors y dio inicio a su mágica trayectoria deportiva.

AYUDA INESPERADA

Recordemos que cuando Rocío Oliva estuvo como invitada del programa de formato late night de Jey Mammon, "Los Mammones", emitido por América, y sufrió un percance al salir del estudio, contó Rodrigo Lussich en su segmento de Intrusos, "Los escandalones", que alguien le había arrojado "pintura roja parecida a sangre sobre el parabrisas". De acuerdo a lo que relató el periodista, Rocío no sabía a quién llamar para poder limpiar y regresar a su casa, cuando inesperadamente pasó el actor Ricardo Darín por la zona quien, junto a otras personas que vieron lo que sucedía, colaboraron para limpiar el vehículo. Según Lussich, Oliva había estacionado apurada y pudo haber ofendido a alguien por dejar su camioneta en el lugar equivocado y eso generó el "extraño ataque".