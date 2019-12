Hace cuatro meses que Rocío Oliva encontró el amor en otro hombre que no es Diego Maradona. Su amorío con el director técnico de Gimnasia y Esgrima La Plata quedó en el pasado y la mediática no tiene problema en decirlo.

Así lo manifestó en un movil con "Intrusos". Al respecto advirtió: "No sé si es noviazgo, estoy bien, pasando un gran momento, quizá en algún momento lo conozcan, no sé si ahora, seguramente en algún momento lo van a ver".

Luego le preguntaron sobre su vínculo con el exfutbolista, pero la respuesta de Oliva fue contundente. "No hablo de mi vida privada con Maradona, no es un tema que le corresponda, no lo hablo ni con mi mamá. Es definitivo, la relación nuestra terminó hace mucho tiempo pero tenemos una excelente relación", afirmó.

A su vez, manifestó que este viernes se reunirá con Ana Rosenfeld para determinar si hará el pedido del 40% de las ganancias del Diez luego de los años en el que fue su pareja. "Tengo que reunirme con Ana mañana y vamos a hablar bien de todas esas cosas. Esto lo maneja ella y mejor respuesta les puede dar Ana", cerró.