En medio del escándalo que generó el documental "La muerte de Maradona", sobre los últimos días del "Diez" con vida que realizó Infobae, surgió un fuerte rumor que vincula sentimentalmente a Rocío Oliva con Matías Morla, último representante del ex futbolista.

La ex pareja de Diego fue consultada al respecto y se mostró furiosa por la fuerte versión. “Hay un rumor de que vos estás saliendo con Matías Morla”, expresó el periodista Ariel Wolman a la panelista en "Polémica en el Bar".

Sorprendida, Rocío lanzó una carcajada y luego se puso seria para desmentirlo: “Es un ‘no’ rotundo. Capaz que quieren buscar basura por otro lado, pero te digo que nada que ver. Yo recién me entero. Juro por mi padre, por Juan José Oliva, que no”.

Luego la mediática, manifestó molesta: “Yo no estoy de novia con nadie. Es mi honor, mi nombre, no hablemos pavaditas porque no es así. Yo estoy sola. Y nada más lejos que eso. Mañana van a estar todos diciendo ‘Rocío está de novia con Morla’ y todos los programas van a hablar pavadas”.

Además, aseguró que podría llevar el tema a la Justicia: “Lo desmiento hoy, acá, y después que digan lo que quieran. En todo caso después se encargará la Justicia. ¡No voy a permitir que ensucien de esta manera! Están diciendo una cosa que es grave. No están diciendo que estoy de novia con Horacio Cabak, sino con Morla, es grave. Eso es mala leche”.

