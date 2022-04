Luego del fallecimiento de Diego Maradona, Rocío Oliva no volvió a formar pareja. Sin embargo, a la ex novia del futbolista se la comenzó a vincular con Gabriel Pellegrino, el presidente de Gimnasia y Esgrima de La Plata.

Ante esto, "LAM" fue a consultarle a la rubia sobre su vida amorosa y ella dispuesta a hablar respondió todo. Allí se le preguntó sobre el empresario y dijo: "Sí, estaba ahí en el hotel como tantos argentinos. Tengo buena onda, lo conozco, lo he visto en otras ocasiones, pero todo bien".

.

Asimismo aclaró: "No se que día viajó él, no compartí habitación con él. Yo fui con mis amigas, una vive allá hace 3 años y ya estaba el viaje planeado, pero no, nada que ver". También, se le consultó si estaba en una relación y dijo: "No, estoy sola, y me gustaría enamorarme. Tengo 31 años, si no me enamoro ahora, se me va a pasar la vida".

Además aseguró: "Tengo derecho a enamorarme", luego de varias especulaciones sobre su vida amorosa después del fallecimiento de su ex pareja. Mientras daba la nota, varias "angelitas" la trataban de maleducada por haber ignorado al movilero en un principio.

La foto que confirmaría el romance entre Rocío Oliva y Diego Pellegrino.

Y cerró diciendo: "Todo lo que me haga bien y feliz, sea quien sea, Diego también va a estar". Poco a poco se irá aclarando la situación con Pellegrino y se comenzarán a saber más detalles sobre la estadía en Punta Cana.

¡Mirá el video de Rocío Oliva hablando luego de los rumores de romance con Diego Pellegrino!