A raíz de las últimas polémicas en las que se vio envuelto Diego Maradona, sus hijas Dalma y Gianinna denunciaron a su entorno por no protegerlo ni cuidarlo del escándalo mediático.

En ese sentido, ambas apuntaron contra Matías Morla, abogado y amigo cercano del Diez, y su ex Verónica Ojeda por no haberlo resguardado de la exposición. Incluso aseguraron que desde el ambiente de su padre les prohibieron tener contacto con él.

En un principio, Dalma arremetió furiosa en sus redes la semana pasada: "¡Hago esto público porque al entorno de mi papá lo único que le importa es no quedar mal públicamente! Así que alguno de ustedes podría ser tan amable y pasarme el número (de teléfono) nuevo de mi papá ya que cada vez que habla con mi hermana o conmigo se lo cambian... Gracias".

A partir de los fuertes dichos de las hijas que tuvo el exfubolista con Claudia Villafañe, el propio Diego publicó un video esta semana donde muestra cómo se libera de unas ataduras, esto claramente fue tomado como una indirecta para ellas. "Miren lo preso que estoy, esto (señalando las cintas) es de una torta que se hizo acá en casa. ¿Preso? preso, las pelotas", lanzó polémico.

Pese a estar alejada de la vida del director técnico de Gimnasia y Esgrima La Plata, Rocío Oliva opinó del conflicto que tiene como protagonista al clan Maradona. "A mí no me corresponde decir si está para internarlo o tantas cosas que se dicen. Pero si lo veo mal voy a estar de acuerdo, en este caso con ella, con su ex o con quien tenga la opinión de que eso es lo mejor para Diego", consideró.

No obstante, Oliva se metió en esta interna familiar sin pelos en la lengua. "Tengo otra forma de pensar y de accionar. Yo, hija, voy a la puerta del country a ver a mi papá y no me saca nadie. Es mi forma, no mandaría un mensaje. No digo que esté mal. Pero las chicas saben dónde vive. Y yo, en su lugar, voy y hasta que no lo vea no me voy tranquila", cuestionó.

De todas formas, en la mesa de " Polémica en el Bar" opinó que "ahora, Diego ve que hay todo un lío detrás de él y, por ahí, dice: 'No quiero ver ni Ojeda, ni a mis hijas ni a nadie'. Puede que él no quiera verlas".