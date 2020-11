Desde la celebración por el cumpleaños número 60 de Diego Maradona en la cancha de Gimnasia, el único tema del que se habla es del deteriorado estado de salud en el que se encuentra el ex futbolista, que tuvo que ser internado en La Plata.

Rocío Oliva y Diego Maradona estuvieron en pareja durante 6 años, hasta que se separaron en el 2019

El DT debió ser hospitalizado en un sanatorio de la ciudad bonaerense por un cuadro de deshidratación, anemia y malestar emocional. Rocío Oliva, la ex pareja de Maradona y panelista de "Polémica en el Bar" lloró por la situación y confesó haber hablado con Claudia Villafañe.

.

“Hoy a raíz de la internación de Diego hablamos con Claudia… Le mandé un mensaje a Dalma. Yo siempre tuve un buen diálogo con Claudia, la verdad es que hemos hablado bastante”, comenzó Oliva. Mariano Iúdia, conductor del programa, quiso saber más detalles sobre el intercambio: “¿Están tomando cartas en el asunto juntas?”. A lo que la panelista respondió: "Sí".

Oliva confesó haber hablado con Dalma Maradona y Claudia Villafañe por la salud de Diego

“Lo que me contó Claudia hoy fue que Giannina fue el viernes a saludar a su papá temprano por el cumpleaños, acompañada por Benja. Que estaban lo más bien, pero que vino Verónica y le dijo ‘Cambiate que tenés que ir a la cancha’. Gianinna le dijo a Verónica que en ese estado no podía ir. Pero la insistencia fue de Verónica de ir a la cancha. Entonces, Gianinna le dijo que no se iba a prestar a ese circo, que se iba a su casa, que su papá no tenía que ir en estas condiciones”, relató visiblemente angustiada.

La comentarista deportiva apuntó contra Verónica Ojeda: "Es muy chiquito lo que busca ella al lado de algo tan grande. Me parece muy bajo. Una foto entrando a un estadio en el cumpleaños de Diego, ella y el hijo, queda en un segundo plano cuando se trata de la salud en el medio. Me parece una locura. ¿Entienden cómo se lo presentan? ‘Tenés todo armado, tenés que estar, te está esperando la gente, hay una pantalla’. Y él dice ‘están todos esperándome a mí, no les voy a fallar’. Porque hasta estando mal, Diego es noble".

Las dos rubias, junto a Dalma y Gianinna Maradona, buscan la pronta recuperación de Diego

Oliva dio detalles de la conversación con Villafañe: “Hablé con Claudia y le dije ‘la única solución es que sus hijas vayan y hagan algo por el padre’. Cuando Diego se recuperó de la droga, a Gianinna siempre le decía: ‘Yo me recuperé por vos’. En ese momento se enojó, pero el agradecimiento fue muy grande. Ahora puede volver a enojarse, pero el día de mañana el agradecimiento puede ser mucho más grande”.

.

“No es la primera vez que hablamos. A veces le contaba por qué me peleaba con Diego y ella me tranquilizaba. Acá todos lo amamos a Diego, de alguna forma u otra. ¿Quién está dispuesto a ayudarlo? Yo estoy dispuesta. Dalma y Giannina están dispuestas. Claudia está dispuesta. Entonces tenemos que agarrar nosotras cuatro y llevarnos puesto a todos los que están ahora y los que van a venir”, concluyó emocionada por la situación de Maradona.

