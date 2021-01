La relación entre Rocío Oliva y Dalma Maradona nunca fue muy buena y ahora, tras la muerte de Diego, el vínculo se tensó aún más. A través de una catarata de tuits, la actriz despotricó contra la panelista.

"Ir a los programas a hablar de mi relación con mi papá ¡NO, QUERIDA! TE LO RUEGO QUE NO ME HAGAS HABLAR... ¡No me nombres más, ROCÍO OLIVA! Imagino que podrás sostener tu trabajo sin nombrar a mi mamá, mi hermana y a mí, ¿no? Y encima mintiendo...", disparó furiosa la hija de Claudia Villafañe en un contundente hilo de Twitter.

Tras los fuertes comentarios, Oliva buscó defenderse y respondió las fuertes agresiones. "No me podes poner un bozal a mí porque todas las cosas que viví con Diego si quiero lo digo y si no, no", reflexionó la panelista en "Polémica en el Bar".

En su descargo, Dalma habló en forma sarcástica de la carrera en los medios de Oliva y apuntó: "De todas las respuestas armadas de ALGUNOS de mis tweets, rescato tu AÑO DE CARRERA EN LOS MEDIOS GRACIAS A TU TALENTO”. En ese sentido la comentarista deportiva aclaró: "Estoy hace un año trabajando en los medios, en la radio, la posibilidad de trabajar acá desde hace muchos meses, así que no es de ahora que puedo hablar".

Finalmente se refirió al polémico comentario de la actriz en el que aseguró: "Una semana hablando del velorio en la tele y no lo fuiste a ver ni una vez al cementerio... NO HABLES MÁS DE MI FAMILIA PORQUE EMPIEZO A HABLAR DE LA TUYA... Me pudriste...".

Fue cuando aseguró que Dalma "quiere conventillo" y la acusó de amenazarla. "No creo que pueda hablar nada de mi mamá porque no la conoce, tengo un hermano de 14 años... No me asusta ni me preocupa, pero son de manejarse un poco así, siempre con la amenaza atrás", aseguró.