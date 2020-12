A menos de dos semanas de la muerte de Diego Maradona y en medio de una investigación que intenta esclarecer las causas de la misma, la sucesión del Diez comenzó su curso. Sus hijas, Jana, Gianinna y Dalma Maradona fueron las primeras en presentarse en tribunales para iniciar una causa que, como se suponía, promete ser una verdadera batalla campal.

En el caso de Jana, la primera en iniciar los trámites en el juzgado 44 de la ciudad de Buenos Aires, trascendió un detalle legal que hizo que su solicitud fuera rechazada por "improcedente". Así lo anticipó Carlos Monti en "Confrontados", que indicó que el juez tomó esa determinación dado que el Diez murió en jurisdicción bonaerense.

Desde "Intrusos", por otro lado, aseguraron que tanto Dalma como Gianinna Maradona iniciaron el mismo trámite, pero en San Isidro. En este contexto y con una herencia millonaria a disputarse entre los cinco hijos reconocidos por Diego en vida (sin descartar que haya nuevos presuntos herederos que aparezcan), Rocío Oliva se pronunció por primera vez sobre el tema. Fue durante un mano a mano con Luis Ventura donde entre otros tópicos se refirió a la "guerra" de los herederos.

Si bien no quiso ahondar en detalles, no pudo evitar sincerarse con una frase: "Se van a sacar los ojos por la herencia", advirtió sin filtro cuando el conductor le mencionó el tema. "No hace falta ser Rocío Oliva para saberlo", aclaró.