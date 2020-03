La relación de Rocío Oliva con Diego Maradona finalizó hace tiempo y eso está claro. Es por eso que la futbolista inició su propio camino y se permitió enamorarse de otro hombre, al que decidió resguardar ya que asegura que lo está "conociendo".

Sin embargo, el astro mundial del fútbol continúa siendo una parte importante en su historia y cada vez que habla con algún medio es moneda corriente que le pregunten por él. Pero en esta oportunidad la rubia impuso una distancia y dejó por sentado que el director técnico de Gimnasia y Esgrima La Plata es parte de su pasado. Al respecto, con duras declaraciones advirtió: "No me arrepiento de haberme separado de Diego".

"Yo nunca le hice mal a Diego y él lo sabe. Me conoce como mujer y a mi siempre me importó saber cuál era su opinión. No me molesta que la gente piense que estuve al lado suyo por la fama y el dinero. El tema es cuando después te conocen y ven la realidad", manifestó en diálogo con "Súper Mitre Deportivo"

"Él no se mete en que yo sea periodista. Él no tiene ni voz ni voto en mi vida hoy. No tengo vínculo con Diego. Cada tanto hablamos. ¿Qué puedo hablar con un ex? Fue una relación tóxica a lo último, no siempre. Tuvo momentos buenos y momentos malos", sostuvo Oliva. Y agregó convencida: "Estoy muy bien, estoy conociendo a alguien. No me importa la reacción que puede tener Diego ante una nueva relación mía. Nos metieron en muchas peleas con él".

La rubia comenzó una relación con otro hombre hace cuatro meses.

A su vez llamó la atención al poner en duda su enamoramiento del Diez. "No sé si estaba enamorada de Maradona. A veces entrás en un entorno donde decís 'me voy a separar cuando yo lo decida y no cuando me lo digan'", comentó.

Por último declaró que está dispuesta a continuar con el juicio que le inició por el tiempo que estuvo a su lado y dejó de lado su carrera: "Lo hablé con él (por Maradona) como dos personas adultas y él me dijo que estaba bien que lo hiciera si es lo que me correspondía. (...) Quizá dijo ‘haceme juicio’ como subestimándome, pero yo lo voy a hacer porque es lo que me corresponde por ley".