Tras la muerte de Diego Maradona, Rocío Oliva no para de enfrentarse con Dalma y Gianinna, hijas del "Diez". Además la mediática, en medio del dolor por el fallecimiento de su ex, se anima a ir a ciclos televisivos para contar detalles de los siete años que estuvieron juntos.

Así fue que Oliva aceptó visitar el ciclo de Jey Mammón y allí expresó llamativas declaraciones que sorprendieron a los televidentes. "Estuve 7 años con Diego, que serían 30 con la intensidad que hubo. Tengo muchísimos recuerdos lindos con Diego. Esa parte de jugar el fútbol y compartir la misma pasión, ir a ver partidos o viajar a algún lugar del mundo por el fútbol", manifestó a corazón abierto.

Mientras Jey personificaba a Estelita en su programa "Los Mammones", por América, le consultó a Rocío dónde se encontraba el día en que el corazón de Maradona dejó de latir. A lo que ella contestó: "Estaba en el programa de Flor Peña, y en un corte me dicen que Diego se descompensó y que estaba mal. Pero para mí Diego era todo poderoso, que salía siempre de todas y nunca pensé que iba a pasar eso. Todavía no lo creo".

.

Por último, la panelista habló de su presente laboral y de sus ganas de dedicarse a la actuación causando sorpresa en el conductor: "Hoy me considero periodista y me divierto mucho en 'Polémica en el Bar' y me gusta la actuación y ver novelas, me gustaría ser actriz y que me llamen para una ficción".

¡Mirá el video!