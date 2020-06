"No me arrepiento de haberme separado de Diego (Maradona). No sé si estaba enamorada de él", reveló hace algún tiempo Rocío Oliva y despertó un escándalo en los medios. La mediática estuvo seis años en pareja con el ex capitán de la Selección, pero aquel tiempo no fue suficiente para lograr un afianzado romance.

Luego de aquellas declaraciones, la jugadora de River volvió a dar que hablar con nuevos dichos. Este martes por la tarde, visitó el piso de "Intrusos" y allí sorprendió cuando Adrián Pallares le preguntó si el Diez fue el amor de su vida.

"Es parte de mi pasado, si me llama y lo tengo que atender, lo atiendo. No pasa nada. Pero hoy es mi ex", respondió firme Oliva. Por lo que el periodista insistió: "¡¿Maradona fue el amor de tu vida?!".

"No. No sé si fue el amor de mi vida. Recién tengo 29 años y me queda mucho por delante", aclaró. Y agregó convencida ante la atenta mirada de los periodistas del ciclo de América: "Fue un hombre muy importante en mi vida, pero no el amor de mi vida".

Atónito, Pallares le consultó: "¿Esperás un amor más importante?". "Espero un amor más importante que él", concluyó Rocío.

