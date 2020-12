Rocío Oliva fue la última ex pareja pública de Diego Maradona antes de su repentina muerte. Si bien varias versiones aseguran que continuaron con su vínculo, ella aseguró en más de una ocasión que la última vez que estuvo en contacto con el Diez fue antes del inicio de la cuarentena por coronavirus.

Además, hay trascendidos que confirman que el astro del fútbol pidió encontrarse con su ex mientras se rehabilitaba en su casa de Tigre tras la operación por un hematoma subdural y que ella no habría aceptado.

Sin embargo, en medio de versiones encontradas, Oliva habló con Chiche Gelblung por Crónica HD y reveló que nadie del entorno de Maradona se comunicó con ella para expresar el deseo del ídolo popular de verla.

"A mí no me llamó nunca nadie, puedo jurar que si alguien me llamaba yo iba", confesó. Pero también advirtió: "Creo en Dios, pero por otro lado creo que si yo iba dos días antes, hoy estarían diciendo todos que la culpa (de la muerte de Diego) era mía".

Rocío Oliva y Diego Maradona fueron pareja por seis años.

En ese sentido manifestó polémica: "Así que por un lado lo agradezco". Además recordó el duro episodio que vivió en el ingreso de Casa Rosada en la madrugada del velatorio del ex DT de Gimnasia y Esgrima La Plata cuando no la dejaron pasar: "Yo no quería ir esa noche, había pensado ir al otro día, tranquila. Pero eran las tres de la mañana, viene mi mamá al cuarto y me dice que a las seis de la mañana van a sacar el cajón de Diego".

"Antes de ir le mandé mensaje a Claudia (Villafañe). 'Te acompaño en el sentimiento, lo único que te pido... necesito cinco minutos para despedirme de Diego'", detalló. Y reveló que la mamá de Dalma y Gianinna le "clavó el visto". "Lo llamé a (Fernando) Burlando, era tarde, tampoco nada", indicó.

Finalmente contó que obtuvo la dirección de la entrada al velatorio para los familiares gracias a una hermana del Diez, pero que al llegar le negaron el ingreso en la puerta.