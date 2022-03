Desde hace un tiempo, Rocío Moreno habló sobre su relación con Paulo Londra, allí le recriminó que no se hacía cargo de sus hijas. Frente a esto, el trapero cordobés prefirió mantenerse al márgen del escándalo y concentrarse en la vuelta a su carrera musical.

Luego del nacimiento de Francisca, su segunda hija, la joven rompió el silencio y contó cómo transitó el embarazo y cómo está actualmente su relación con el papá de sus hijas. "Si te digo que estoy bien, te miento. Es todos los día tratar de salir adelante. Yo no puedo decir porqué nos separamos. Me di cuenta que naturalicé muchas cosas”, comenzó diciendo la joven en "LAM".

La rubia se iba a presentar el miércoles 23 de marzo en el programa de Ángel de Brito, pero tuvo que suspenderlo ya que le diagnosticaron mastitis. Luego de eso, la mamá de Isabella y Francisca habló con el ex jurado de "ShowMatch: La Academia" y dijo: "El click mío fue cuando Paulo se fue del país sin avisarme. Estaba sola en la casa, con un bebé de un año y cinco meses y el embarazo, sola".

Asimismo, también hizo referencia a las personas que rodean al cordobés. "Hubo cosas que me daban vergüenza contarles a mi familia o amigos. Yo creo que él es el responsable, pero la familia y sus amigos tienen mucho que ver. Su papá manejaba todo. Paulo no pudo o no quiso elegirnos a nosotras", criticó Moreno.

Roció Moreno y Paulo Londra cuando eran pareja.

Habrá que ver cómo sigue la demanda de la joven contra el músico. Por el momento, él está muy contento con su nueva canción, "Plan A" y está disfrutando de su vuelta a la industria.