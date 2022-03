" MasterChef Celebrity 3" está muy cerca de su final, por lo que hay mucha tensión alrededor del programa. Esta semana se grabó el último episodio y se filtraron algunos datos con respecto a la definición, algo que no cayó bien en la señal.

El miércoles por la noche, Rocío Marengo compartió una foto de Mica Viciconte en sus redes sociales y una dedicatoria que la mostraba como ganadora. Si bien al poco tiempo lo borró, se generó un escándalo y los seguidores del programa se animaron a pedir la salida de la modelo de la competencia.

.

Tal como se esperaba, la ex participante de la primera temporada de "MasterChef Celebrity" realizó un descargo para mostrar su confusión ante lo ocurrido. Con un audio dirigido a "LAM", intentó dar los motivos de la particular publicación en su perfil.

Problemas para Mica Viciconte en "Masterchef Celebrity 3".

"Fue todo un malentendido. Leí por redes sociales que había llegado a la final y la felicité por su paso por el certamen que es tan difícil, que se esforzó, estudió tanto y estuvo jugando este juego embarazada que es muy difícil", comenzó la pareja de Eduardo Fort sobre Mica Viciconte.

Rocío Marengo cometió un error en su mensaje y mencionó: "Me alegré, lo compartí y al toque me escribió Mica diciéndome: '¿Por qué me felicitás? Si no salió, que se yo'. Lo borré pero ya estaba en todas las redes sociales". Por último, aclaró: "Obviamente quiero que gane y, como amiga, merece ganar".