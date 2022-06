Después de atravesar un largo tratamiento para convertirse en madre, el cual reveló que no funcionó en el primer intento, Rocío Marengo está viviendo un emocionante momento tras anunciar su casamiento con Eduardo Fort, hermano del fallecido "Comandante", Ricardo Fort.

Si bien la mediática y el empresario chocolatero vivieron muchas idas y vueltas en su romance de más de ocho años, ya sea debido a sus "tiempos" y deseos en la vida, la ex pareja de Fort, Karina Antoniali, y sus hijos, Macarena, Angelina y Pietro, la pareja finalmente pudo dar un nuevo paso en su relación.

La panelista de "LAM" Pía Shaw fue quien se encargó de dar la alegre noticia en el ciclo de espectáculos conducido por Ángel de Brito: “Esto ocurrió en un evento ayer a la noche. Él ya se lo cuenta a todos sus amigos. Tienen ganas de que sea en noviembre o principios de año”.

“Esto se dio anoche en una reunión, donde entre risas empezaron a anunciarlo a la familia que es probable que sea muy pronto, muy. Hoy le pregunté a él sobre esta versión que me llegó y él me contestó ‘ya me conocés’, como diciendo ‘ahhh’. O sea que no me lo negó”, cerró la panelista.

