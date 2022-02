El 16 de febrero Gustavo Martínez se quitó la vida y generó gran conmoción en la farándula. Sus seres queridos salieron a hablar y dar su testimonio sobre lo que vivieron al lado del tutor legal de Martita y Felipe Fort. Entre ellas, Rocío Marengo, la pareja de Eduardo Fort, dio una entrevista y contó por qué no estuvo en su velatorio ni en su entierro.

A la ex participante de "ShowMatch: La Academia" no se la vio ni en el velorio, ni en el entierro, mientras que su novio estuvo acompañando a sus sobrinos. Frente a esto, se le consultó por su ausencia y ella respondió: "Sigo en Miami descansando porque tengo un año de mucho trabajo y exposición".

Asimismo, se le preguntó por su presente amoroso con el hermano de Ricardo Fort y prefirió el silencio. Luego de su planteo en el programa de Marcelo Tinelli, se desconoce cómo se encuentra la pareja. Expresó que en un momento delicado para la familia y no creía pertinente estar hablando de su vida privada.

"Sigo eligiendo el silencio por amor y respeto. Para mí no corresponde hablar en un momento así", dijo la modelo en una entrevista que dio para Ciudad.com. Ella contó que tiene muchos proyectos laborales para el 2022, pero por el momento se desconocen.

Rocío Marengo en la gala de "ShowMatch: La Academia" cuándo explotó contra Eduardo Fort.

No se sabe cuándo regresa al país y si irá a visitar a Martínez al Cementerio de Chacarita a su vuelta. Poco a poco, se irá conociendo más sobre la relación de la ex participante de "MasterChef Celebrity 2" y la ex pareja del empresario.