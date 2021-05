@sofinabias

Marcelo Tinelli inauguró la pista de " ShowMatch" con el debut de algunas figuras en la competencia de " La Academia". Cachete Sierra, Julieta Naír Calvo, Romina Ricci, Mar Tarrés y Rocío Marengo fueron los elegidos para abrir la competencia en el desafío de "Cubo al Cuadrado". Sin embargo, la actriz quedó afuera de la primera gala por cuestión de tiempo y realizó un fuerte descargo en las redes en el que reveló que había renunciado.

"¡Recién renuncie! ¡No merezco quedar afuera! ¡Soy una artista! ¡Hasta un nuevo proyecto!", escribió la mediática a través de su cuenta de Twitter después de que Ángel de Brito informara que había quedado afuera del primer programa.

Recién renuncie! No merezco quedar afuera! Soy una artista! Hasta un nuevo proyecto! https://t.co/p6QurDlLCJ — Rocio (@marengorocio) May 19, 2021

Sin embargo, en diálogo con "Los ángeles de la mañana", la mediática contó qué es lo que pasó por su mente después de afirmar que iba a dejar el reality: "Fui mi propia enemiga, porque estaba tan arriba. Empezaron a decir que yo bailaba tercera. Ahí ya mi cabeza estaba puesta en que bailaba tercera. Cuando no entro tercera, digo 'bueno, okey, cuarta'. Pero tampoco cuarta. Entonces, digo 'van a apurar a la cuarta para que yo entre quinta'. ¡Y no! Después, cuando vienen (los productores) digo 'okey, me vienen a buscar para que yo entre al estudio'. Pero no, me dicen 'no entrás, no hay tiempo'".

En diálogo con DiarioShow.com, la participante de "La Academia" anticipó que hoy tiene su debut en la pista de "ShowMatch" y expresó su felicidad por haber sido convocada al reality de LaFlia: "Ayer la pasé increíble a pesar de que no salí por tiempos o por cómo se armó el programa. Yo estoy feliz de estar ahí y ser parte. Disfruté mucho del bar, de maquillaje, del peinado y vestuario".

"Todo es mágico porque es una mega producción y estar ahí es disfrutar el segundo a segundo. También el certamen es muy loco ya que estás una semana y a la otra te fuiste. Entonces hay que disfrutar todo y yo estoy muy feliz y contenta", agregó sobre su comienzo en el certamen.

Rocío también reveló que este miércoles probablemente vaya a ser su debut en la pista: "Ahora estoy yendo de vuelta al estudio porque supuestamente hoy bailo, pero no sé sabe completamente. Hay que estar ahí y disfrutarlo. Todo es parte del programa".

En cuanto a la polémica por la falta de medidas para evitar el contagio de coronavirus en " ShowMatch" ya que se mostraron sin barbijo ni distanciamiento social, la participante aseguró sentirse muy segura: "Los protocolos son al máximo. Estoy súper conforme. Los camarines son al aire libre, en el exterior, no estamos encerrados, entonces hay que llevar mucho abrigo para evitar el frío".

Además, la actriz explicó que debido a los protocolos, pensó que ayer se habían olvidado de ella: "Cuando no me llamaban para bailar yo decía ´¿Saben que estoy acá?´ Decía que capaz se olvidaron de mí porque estaba tan en la otra punta que había posibilidades. Pero me sentí muy cuidada y nos hicieron el hisopado a todos".

Por S.N.