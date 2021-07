Una polémica inesperada podría desatarse a raíz de algunas declaraciones de Cinthia Fernández. La panelista de "Los Ángeles de la Mañana” mencionó que se realizaban fiestas sexuales entre los integrantes del “Patinando 2008”. Entre los nombres que detalló aparecía el de Rocío Marengo, quien salió a desmentir los dichos.

Durante una emisión del programa que conduce Ángel de Brito, la modelo recordó la noche en que se realizó la foto institucional del reality. “Estaba Sabrina Ravelli, Rocío Marengo, el hijo de Tusam, Melina Pitra, Bam Bam. Tanta memoria no tengo, pero terminaron todos con todos en una piscina”, detalló la panelista.

Marengo contestó la acusación de Cinthia y se mostró sorprendida por la salida a la luz de esa historia. La ex participante de “MasterChef Celebrity” relató en un reportaje con Pronto: “Pasaron mil años y no me acuerdo. Si hubiera sido parte me acordaría, obvio. Yo nunca fui parte de esas fiestas sexuales”, comenzó.

La modelo arremetió con enojo por los dichos de la panelista de “Los Ángeles de la Mañana”. “Me parece que atrasa con ese comentario de sí alguien se acostó con alguien”, agregó Marengo. Por último, sentenció: “Es algo de la vida privada de los que estuvieron. Lo que hizo me lleva a una antigüedad, como si lo que lo hicieron hubiera hecho algo malo”.