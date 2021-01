No hay dudas de que la participante más competitiva y polémica de la primera edición de " MasterChef Celebrity" fue Rocío Marengo. Pero al parecer la tensión que se vio en televisión superó todo y generó el enojo de la artista que dejó en evidencia su rechazo a todo lo que tenga que ver con el reality de cocina.

Ausente en la gran final que coronó a Claudia Villafañe como ganadora, Marengo explicó por qué no estuvo presente y argumentó su "faltazo" con la mala experiencia que vivió durante su participación. “Sufrí un montón en MasterChef Celebrity, no me gustó, no la pasé bien. Lamento mucho haber tenido que pasar todo por eso. De hecho, por eso elegí ni ir a la final, porque fue un lugar donde yo no estuve cómoda. Se dijo que estaba en Miami, pero yo viajé unos días después de la final. No fui porque la pasé muy mal y me maltrataron. Por algo yo me callé”, aseguró en diálogo con Ciudad.

Por si fuera poco, adelantó cuáles son sus planes para este año y ninguneó la segunda temporada del certamen conducido por Santiago del Moro y acompañado del exigente jurado compuesto por Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui. "Cuando vuelva de mis vacaciones tengo la propuesta de seguir trabajando en 'Bienvenidos a bordo' con Guido Kazcka, así que voy a estar en El Trece. No sé si iremos al mismo horario. Así que no, ni loca veo ' MasterChef Celebrity 2' porque no acostumbro a ver novelas", concluyó filosa.