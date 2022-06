Mica Viciconte vive un gran momento a nivel personal. Tras su romance con Fabián Cubero, la panelista se convirtió en mamá por primera vez y desde entonces transita su maternidad con alegría.

Desde entonces, compartió con sus seguidores destacados momentos de su hijo Luca y uno de ellos fue el miércoles por la noche en la cancha de Vélez al presenciar el partido contra River por la Libertadores. Allí asistió junto a su pareja y su amiga Rocío Marengo quien le pidió ser la madrina del bebé.

Mica Viciconte y Fabián Cubero fueron con su hijo Luca a la cancha de Vélez.

No obstante, la respuesta de la ganadora de "MasterChef Celebrity" fue contundente y así lo expresó en "Ariel en su salsa". "Fue muy mirado, estaba en el palco y la gente lo miraba. Fui con Marengo, es mi amiga", explicó Viciconte en el ciclo de Telefe. Fue en ese entonces cuando un colega le dijo: "Te está presionando porque quiere ser la madrina de Luca".

Sin pelos en la lengua, soltó: "No va a ser la madrina de Luca. No tiene chance. Le dije que no".

.

"Nos colgamos con decirle. Ya los teníamos desde el comienzo. Pronto lo voy a decir. No son familiares. Nos dividimos con Fabián. Él eligió el hombre y yo la mujer. No son conocidos", concluyó Mica.

Video: Rocío Marengo le pidió a Mica Viciconte ser la madrina de Luca y tuvo una contundente respuesta