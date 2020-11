Rocío Marengo fue una de las participantes más destacadas de " MasterChef Celebrity", no solo por su experiencia en el certamen, ya que participó en la versión de Chile, sino por su buena energía que se transmitía en todo el estudio.

Pero en la gala de este domingo su preparación no alcanzó y se convirtió en la nueva eliminada de la competencia al quedar en la zona de riesgo junto a Christian Sancho, quien reemplaza a Vicky Xipolitakis.

Para despedirla, Santiago del Moro pidió un fuerte aplauso al resto de los participantes y aseguró: "Sé que el proyecto más importante de tu vida pasa por tu maternidad y va a llegar, así que a seguir brillando. Vas a ser la mujer más feliz del mundo y nos encantó tenerte". Y Marengo se retiró del salón tocándose la panza, lo que generó mucha intriga entre sus compañeros.

Además, sus últimas palabras adelante de la cámara fueron: "Yo vi muchas caras de misterio y meslas banqué a todas, ahora ustedes se bancan mi misterio. Si estoy embarazada, lo van a saber en el próximo capítulo". Así deslizó la posibilidad de estar en la dulce espera de su primer bebé.

Sin embargo, minutos después durante la transmisión en vivo con Flor Vigna por Instagram, la pareja de Eduardo Fort aclaró: "En realidad cuando me fui yo hice como que me iba con angustia, me toqué la panza como con angustia".

Incluso contó que en la entrevista de cierre le preguntaron si estaba embarazada y detalló: "Yo estaba tan mal, no me importaba nada y quería dejar misterio a morir, pero no. Se me dio así la situación y remé lo que había".